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صور.. الكشف على 1765 مواطنا فى قافلة طبية بقرية السلام بالمنوفية

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:46 ص
صور.. الكشف على 1765 مواطنا فى قافلة طبية بقرية السلام بالمنوفية القافلة الطبية
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السلام مركز السادات بالعيادات المتنقلة والتى شملت "باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - أطفال - رمد - أنف وأذن – أسنان"، وذلك فى ضوء خطة وزارة الصحة بتنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية فى القرى النائية.

 

وأوضح حفناوى، أنه شاركت القافلة فى المؤتمر القومى لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة حماية الطفل وبحضور كل من مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، ومدير الإدارة الطبية بالسادات، وأعضاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومسئولى حقوق المرأة والطفل بالمحافظة، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة.

 

وقالت الدكتورة شيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، إنه قد تم الكشف على 1765 من المترددين على القافلة وصرف العلاج المجانى لهم، كما تم أخذ عينات تحاليل مختلفة 57 معمل دم، 97 طفيليات، وكذلك تم عمل 18 أشعة عادية، و71 أشعة سونار، وتحويل 25 حالة لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة.

 

فاعليات القافلة الطبية (1)
فاعليات القافلة الطبية

 

فاعليات القافلة الطبية (2)
فاعليات القافلة الطبية

 

فاعليات القافلة الطبية (3)
فاعليات القافلة الطبية 

اخبار محافظة المنوفية

قافلة طبية

الكشف الطبى

السادات

صحة المنوفية

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