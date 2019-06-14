صور.. السيطرة على حريق التهم مخزن أجهزة كهربائية بحى غرب مدينة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، على حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بشارع السلام التابع لحي غرب مدينة أسيوط، دون خسائر فى الأرواح.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قد تلقي إخطارا من محمد البشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بشارع السلام دائرة حي غرب.

وانتقل اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، ومحمد البشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، وسيارات الإطفاء إلي مكان الواقعة وتمت السيطرة علي الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين نشوب الحريق ببدروم احد العمارات بشارع السلام ويستخدم كمخزن لمعرض للأجهزة الكهربائية، والعقار ملك المواطن"ش.ا.م"، دون خسائر في الارواح.























