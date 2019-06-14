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صور .. إقبال كبير على مشاهدة فيلم "الممر" بكفر الشيخ

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:48 م
صور .. إقبال كبير على مشاهدة فيلم "الممر" بكفر الشيخ جانب من الحضور
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت سينما الجمهورية، اليوم الجمعة، اقبالاً كثيفاً على مشاهد فيلم "الممر"، الذى يتم عرضه مجاناً كما أعلن عن ذلك محافظ كفر الشيخ، واحتشد الجمهور بشكل كبير في الحفلات، مؤكدين أن الفيلم ملحمة لقوات الصاعقة البطولية وتاريخ وعظمة المصريين.

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وحول هذا الأمر، قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن الفيلم يتحدث عن مرحلة الحروب من عام 1965 إلي 1973، ويجسد ملحمة القوات المسلحة في الدفاع عن مقدسات وحماية الوطن، وقدرة الجيش المصري فى الدفاع عن الوطن وهي قصة وطنية حقيقية، ومؤكداً أن هذا أقل هدية نقدمها لأهالي محافظة كفر الشيخ، داعياً أبناء المحافظة لمشاهدة الفيلم للتعرف على تاريخ نضال قواتنا المسلحة الأبطال.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الفيلم من أهم الأفلام التي وصفت ملحمة القوات المسلحة المصرية، وأن الفيلم أكثر من رائع، وأن مصر محمية من جيشها العظيم، ويوصف للشباب اللذين لم يعاصروا هذه الفترة، وأن الفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي، ليوثق ملحمة قواتنا المسلحة وعظمة الشعب المصرى الأصيل.

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وأكد المحافظ ،أن هناك تنسيقا كاملا بين محافظة كفر الشيخ ومديرية الأمن والأجهزة الحيوية بالمحافظة لتأمين دخول وخروج الجمهور من أبناء المحافظة إلى دار عرض سينما الجمهورية، فضلاً عن تواجد الشرطة النسائية وسط اجراءات أمنية مكثفة للتصدى لأى مضايقات.

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وقدم محافظ كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية وجميع الأجهزة المعاونة على الجهود المبذولة خلال هذه المهمة الوطنية، متمنياً لجمهور كفر الشيخ مساعدة طيبة.

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يذكر أن فيلم "الممر" ملحمة وطنيه رائعة بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، محمد فراج، هند صبري، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، انتاج هشام عبد الخالق، ومن إخراج شريف عرفة.


 
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