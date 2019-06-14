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صور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:09 م
صور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالمحلة وطنطا بمحافظة الغربية، إقبالا ضعيفا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، منذ بدء عملية التصويت فى التاسعة صباحا، تحت إشراف قضائى، لاختيار نقيب للمهندسين بالغربية، من بين 7 مرشحين، خلفا للدكتور محمد ضبعون النقيب السابق، والذي تقدم باستقالته من منصبه.

 

وتجرى الانتخابات فى 6 صناديق منها صندوقان للمحلة وسمنود بنقابة المهندسين بالمحلة، و4 صناديق للإدلاء بالأصوات بنقابة المهندسين بطنطا، تضم طنطا وزفتى والسنطة وبسيون وكفر الزيات.

 

ويتنافس على منصب النقيب المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عضو مجلس إدارة النقابة الحالي، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت والمهندس علاء فهمى رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق، والمهندس عبده الشناوى، والمهندس علي بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى لاختيار نقيب للمهندسين بالغربية.

 

ويبلغ من لهم حق التصويت، 33 ألفا و950 عضو جمعية عمومية ممن قاموا بسداد الاشتراكات، من إجمالي 37 ألف عضو جمعية عمومية مقيدين بكشوف النقابة.

 

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تزايد الإقبال على انتخابات النقابة، لاختيار النقيب الجديد.

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (1)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (2)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (3)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية 

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (4)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (5)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (6)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية 

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (7)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية 

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (8)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (9)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (10)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية (11)
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين لاختيار نقيب للغربية

 


نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

نقيب المهندسين بالغربية

نقيب المهندسين

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