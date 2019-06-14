صور.. أجمل أغنيات وردة فى حفل كامل العدد بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة الفنانة مروة حمدى والفنانة ايمان عبد الغنى وعازف القانون المتميز ماجد سرور، وكان الحفل كامل العدد ونفذت تذاكر الحفل فور طرحها للبيع .

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة لاجمل اغنيات الفنانة الراحلة بدأ الفاصل الاول من الحفل بموسيقى فى يوم وليلة أداء الفرقة الموسيقية ثم غنت الفنانة مروة حمدى "وحشتونى،حكايتى مع الزمان،ليالينا، لعبة الأيام"، وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف القانون ماجد سرور موسيقى "حرمت أحبك" والتى تفاعل معها الجمهور بالغناء، ثم قدمت الفنانة إيمان عبد الغنى مجموعة من أروع ما غنت الفنانة الراحلة منها "بتونس بيك،على عينى،العيون السود،ميدلى من كل بستان وردة".

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد، وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور .



ذكرى وردة فى حفل كامل العدد بأوبرا الإسكندرية



ذكرى وردة فى حفل كامل العدد بأوبرا الإسكندرية



ذكرى وردة فى حفل كامل العدد بأوبرا الإسكندرية