"صحة الشرقية": إحالة مسئولى التغذية للتحقيق بمستشفى الحسينية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قام بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي اليوم الجمعة يرافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، والدكتور أحمد حمزة مسئول الغسيل الكلوى، والدكتور أحمد عبدالحكيم عضو المكتب الفنى.

وتابع "شوقى" أنه تم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، ومعرفة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والخدمة الطبية المقدمة ، كما تم المرور على مطبخ المستشفي ومخزن الأغذية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية لـ "اليوم السابع" أنه قام بتحويل المسئولين عن التغذية بالمستشفى للتحقيق بالشئون القانونية وذلك لعدم جودة بعض الأصناف الموردة للأغذية.

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية، والعناية المركزة للقلب، والأمراض الباطنية، وقسم الحضانات، وأشاد وكيل الوزارة بالعناية المركزة للقلب وفريق العمل بها، ووجه مدير المستشفى بصرف مكافأة 5 أيام للأطباء والتمريض بالعناية.

كما وجه بخصم يومين الى فريق مكافحة العدوى بالمستشفى لعدم متابعة سياسة نظافة الأسطح لوجود ملصقات ورقية علي الحوائط في بعض الأماكن بالمستشفي، كما وجه مدير المستشفى بعمل المقايسات اللازمة لرفع كفاءة بعض الأقسام الداخلية، وتم التأكيد على الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والحضانات، وسرعة الانتهاء من صيانة الأجهزة المعطلة.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع إدارة المستشفى وتم مناقشة خطة العمل، ووضع حلول لبعض معوقات سير العمل، كما تم مناقشة توفير ماكينة للغسيل الكلوى بالعناية المركزة بالمستشفى لخدمة مرضى الكلي بالعناية .