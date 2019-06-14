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"صحة الاسكندرية": علاج 969 مريض فى قافلة طبية بقرى الساحل الشمالى

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:37 ص
"صحة الاسكندرية": علاج 969 مريض فى قافلة طبية بقرى الساحل الشمالى قافلة طبية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تنظيم قافلة طبية إلى الوحدة الصحية بقرية أبو صير البحرية التابعة لمركز برج العرب بالكيلو 44 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالى غرب الإسكندرية.

وصرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية -فى تصريحات صحفية  أن القافلة ضمت 11عيادة طبية فى تخصصات الباطنة ، والجراحة ، والنساء ، والاطفال ، والقلب والأوعية الدموية ، والعيون ، والعظام ، والجلدية ، والأنف والأذن والحنجرة ، وطب الأسنان ، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ 969 مريض من أهالى المنطقة .

وأضاف عثمان أنه تم عمل 195 تحليل طبى و14 أشعة بالموجات فوق الصوتية و5 رسوم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر عثمان منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية  أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 76 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج ، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات ل 388 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين .

جدير بالذكر أن قرية أبو صير تعد ذات أهمية تاريخية كبيرة بما تحتويه على آثار معبد قديم ونموذج محاكاة  قديمة لفنار الإسكندرية يرجع لزمن بطلميوس الثانى، وسلسلة من المقابر يُعتقد أنّ بإحداها دُفنت كليوباترا السابعة ومرقس أنطونيوس.


الاسكندرية

الساحل الشمالى

قوافل علاجية

عيادات طبية

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