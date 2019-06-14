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شاهد.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران فى الهجوم على ناقلتى النفط بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 ص
شاهد.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران فى الهجوم على ناقلتى النفط بخليج عمان
كتب محمد تهامى زكى - (رويترز)

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نشر الجيش الأمريكى، مقطع فيديو يظهر الحرس الثورى الإيرانى يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتى نفط تعرضتا لهجمات فى خليج عمان، أمس الخميس، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته من أمام ناقلة نفط يابانية.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكى، فى بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلى اقترب قارب دورية تابع للحرس الثورى الإيرانى من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".

 

 

 


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طهران

قارب ايرانى

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