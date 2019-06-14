شاب يعتدى على والد خطيبته وشقيقها بمطواة لخلافات بينهم فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

أقدم شاب على الاعتداء بالضرب على والد خطيبته وشقيقها بمطواة، وإصابتهما بجروح قطعية، وفر هاربا بسبب خلافات بينهم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور، بوصول كل من "عبد الجواد.ج.ب"، ونجله ، لمستشفى قطور مصابين بجروح قطعية متفرقة، وبسؤال الأول اتهم خطيب نجلته ويدعى "عبد الله.ا" بالتعدى عليهما بالضرب بمطواة، بسبب خلافات بينهما لتأخره فى تجهيز شقة الزوجية، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها خطيب نجلته بالاعتداء عليهما بالضرب بمطواة وإصابتهما بجروح قطعية، وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.