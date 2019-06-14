سيناتور روسى: موسكو مستعدة للعودة إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

موسكو /أ ش أ/

أكد المتحدث باسم مجلس الاتحاد الروسى "دوما" نيكولاى فيودوروف، اليوم الجمعة، أن بلاده على وشك استئناف نشاطاتها فى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقال فيودوروف، فى تصريحاته إلى وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نحن متفاءلون بحذر من إمكانية عودتنا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".. مُضيفًا أنه بفضل الموقف الإيجابى الذى يتخذه البرلمان الفرنسي، يمكن القول إن موسكو على بعد خطوات قريبة من استئناف أنشطتها داخل جميع هياكل الجمعية.

كان رئيس مجلس الدوما الروسى فيتشيسلاف فولودين قد أعلن، فى وقت سابق، أن المجلس سيدرس المخاطر المحتملة عند إتخاذ قرار عودة الوفد الروسى إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

كما أشار إلى أن ميثاق مجلس أوروبا ينص على المساواة بين الـ47 دولة المشاركة فى المجلس .. مُضيفًا أنه تم انتهاك هذا الميثاق بشكل مباشر عندما حرمت الجمعية البرلمانية الوفد الروسى من حق التصويت.. مُشددًا على أن موسكو دائمًا ما تؤكد أهمية المشاركة فى هذه المؤسسة الأوروبية، لكن الوضع داخل المجلس أثار العديد من المخاوف.

يذكر أن الوفد الروسى إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حُرم من حق التصويت وفُرضت عليه قيود أخرى فى أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.

وقرر مجلس الدوما الروسى بالإجماع فى شهر يناير الماضى عدم حضور جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومواصلة تجميد دفع الاشتراكات الروسية فى ميزانية المجلس.. وأشار أعضاء الدوما إلى أن تعاون روسيا ومجلس أوروبا على الصعيد البرلمانى قد توقف عمليا بسبب استمرار الحملة معادية لروسيا، بينما أصيبت الجمعية البرلمانية للمجلس بأزمة مؤسساتية عميقة.

وورد فى بيان عن الدوما: "لا نلمس فى ظل الظروف الحالية أى مبرر لعودة الوفد الروسى للمشاركة فى عمل الجمعية البرلمانية واستئناف دفع الاشتراكات الروسية إلى ميزانية مجلس أوروبا".