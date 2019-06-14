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سلطنة عمان ورومانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 م
سلطنة عمان ورومانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد البوسعيدى - أرشيفية
أ ش أ

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بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد البوسعيدى، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الرومانى تيادور ميليسكانو، سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى تنمية مستوى التبادل التجارى والاستثمارى وتوطيد الشراكة الاقتصادية فى مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم - خلال اللقاء الذى عقد خلال زيارة البوسعيدى الحالية إلى رومانيا - تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، إذ أكد الجانبان دعم السياسات والمساعى الرامية إلى توطيد دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والوئام عبر الحوار والتفاهم والحلول السياسية.

وأشاد البوسعيدى - خلال اللقاء - برئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبى خلال الستة أشهر الماضية، كما التقى الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية مع عدد من المسئولين برومانيا من بينهم مستشار الرئاسة الرومانية بوجدان أوريسكو، ووزيرة الدولة للعلاقات العالمية والثنائية والشؤون الاقتصادية مونيكا جيورجيتا.

 


الخارجية العمانية

الخارجية الرومانية

وزير الخارجية الرومانى

العلاقات العمانية الرومانية

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