سقوط ضابط مرور مزيف أثناء تنظيمه حركة السيارات فى فيصل

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث المرور بالجيزة، القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة أثناء قيامه تنظيم حركة المرور في شارع فيصل، وحرر محضر بالواقعة.

و نجحت قوة أمنية من مباحث المرور، في القبض على شخص بعدما ضبطه بأحد شوارع منطقة فيصل،وعندما اقترب منه رجال الأمن حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه و بحوزته طبنجة .

واعترف المتهم لرجال المباحث، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".

و أستطرد المتهم، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أقربائه ضباطا، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا "كان نفسي أبقى ظابط شرطة" وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.