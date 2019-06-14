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سفر وعودة 1442 مصريا وليبيا و226 شاحنة عبر منفذ السلوم خلالالـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:32 م
سفر وعودة 1442 مصريا وليبيا و226 شاحنة عبر منفذ السلوم خلالالـ24 ساعة الماضية منفذ السلوم أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1442 مصريا وليبيا و226  شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1252 إلى الجانب الليبي، بينهم  340 مصريا و912 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 177 بينهم 146 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و31 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب أخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  95 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 131  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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