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سعر اليورو اليوم الجمعة 14-6-2019

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:08 ص
سعر اليورو اليوم الجمعة 14-6-2019 اليورو _ أرشيفية

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 14-6-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.86 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.
 

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، لينخفض سعره فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.87 جنيه للشراء

19.02 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء

19.14 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.81 جنيه للشراء

18.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.93 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.80 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع

 

 


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