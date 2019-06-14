سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2019

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.44جنيه للشراء
4.47جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38جنيه للشراء
4.51جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41جنيه للشراء
4.47جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42جنيه للشراء
4.47جنيه للبيع
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