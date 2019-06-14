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سريلانكا تتسلم 5 مشتبه بهم فى تفجيرات عيد القيامة من السعودية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:10 م
سريلانكا تتسلم 5 مشتبه بهم فى تفجيرات عيد القيامة من السعودية هجمات سريلانكا
رويترز

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 قالت شرطة سريلانكا إنها احتجزت اليوم الجمعة خمسة مواطنين للاشتباه فى صلتهم بتفجيرات عيد القيامة التى أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا بعدما تم ترحيلهم من السعودية.

 

وامتنعت الشرطة عن ذكر تفاصيل بشأن اعتقال المشتبه بهم واكتفت بالقول إن الخمسة قيد الاحتجاز لديها بعد ترحيلهم من مدينة جدة السعودية ،وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا للصحفيين "هؤلاء الخمسة هم الزعماء الباقون للجماعة الإرهابية التى نفذت هجوم 21 أبريل".

 

واستهدفت الهجمات الانتحارية فنادق وكنائس وأحدثت حالة من الصدمة فى أنحاء البلد الذى كان يتمتع بحالة من الأمان النسبى منذ نهاية حرب أهلية قبل عشرة أعوام.

 

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذى قالت السلطات إنه من تنفيذ جماعتين محليتين غير معروفتين هما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم ،وامتنعت الشرطة عن ذكر معلومات بشأن أدوار المشتبه بهم الخمسة فى الهجمات لكنها قالت إن أحدهم هو محمد ميلهان القيادى البارز فى جماعة التوحيد الوطنية.

 

وقال جوناسيكيرا "كان من الممكن أن يصبح الزعيم المقبل" ،وألقت السلطات القبض على أكثر من ألفى شخص لصلتهم بالهجمات وأطلقت المحاكم سراح معظمهم مقابل كفالة وظل 634 قيد الحبس ،وتقول السلطات إنه تم احتواء التهديد بوقوع المزيد من الهجمات بينما فككت الأجهزة الأمنية معظم الشبكة التى لها صلة بالتفجيرات.


هجمات سريلانكا

عيد القيامة

الإرهاب

السعودية

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