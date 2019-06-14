زيادة طرح كميات الأرز بمنافذ المجمعات بالوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح كميات الأرز الأبيض بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى وطرح الكيلو المعبأ بسعر 9 جنيه بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع والمنتجات بمحافظات الوجه البحرى .

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين فى تصريحات لـ" اليوم السابع " انه يتم رطح السلع والمنتجات الغذائية بشكل مستمر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين تقوم بتوفير السلع للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة أول بأول .