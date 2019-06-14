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زيادة طرح كميات الأرز بمنافذ المجمعات بالوجه القبلى

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 ص
زيادة طرح كميات الأرز بمنافذ المجمعات بالوجه القبلى منتجات تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح كميات الأرز الأبيض بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى وطرح الكيلو المعبأ بسعر 9 جنيه بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع والمنتجات بمحافظات الوجه البحرى .

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين فى تصريحات لـ" اليوم السابع " انه يتم رطح السلع والمنتجات الغذائية بشكل مستمر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين تقوم بتوفير السلع للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة أول بأول .

 


التموين

المصرية للجملة

المجمعات الاستهلاكية

اسعار الارز

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