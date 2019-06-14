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زوجة لمحكمة الأسرة: خاننى بعد 3 أشهر مع صديقتى الوحيدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:08 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: خاننى بعد 3 أشهر مع صديقتى الوحيدة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للخيانة بعد أن أقدم زوجها على إقامة علاقة غير شرعية مع صديقتها الوحيدة، مضيفة "لم أتصور أن زوجى الذى تزوجته بعد قصة حب 4 سنوات سيخدعنى بعد 3 أشهر من الزواج، ويقدم على خيانتى، مع صديقتى منذ الطفولة، وعندما أعترض حاول تهديدى، ليجبرنى على عدم فضحهما والقبول بالعيش برفقته مرة أخرى".

وتابعت "أمنية.م" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية "صديقتى منذ الطفولة خانتنى، وحاولت أن تحدث وقيعة بينى وزوجى، وكانت تموت غيظا عندما ترانى برفقته، وبدأت تحوم حول زوجى، ولا تتقاعس عن بذل الجهد لكى تحدث وقيعة بينا، تحاول أن تتقمص دور الملاك، فبدأت فى إغراء زوجى ولعبت على مشاعره حتى وقع فى خيانتى".

وأكدت "لاحقنى بالتهم الأخلاقية، وحاول تشويه صورتى لكى أقبل بخيانته، وسرق كل مصوغاتى والأموال التى كنت أدخرها فى منزلى، ومنقولاتى".

وأضافت "صديقتى دمرت حياتى ومنزلى، وورثت كل ما فيه من محتويات حتى قلب زوجى لم تتركه، ليكتفى بهذه الإنسانة الأنانية ويبيع أهله وزوجته من أجلها".


محكمه الاسره

خلافات زوجيه

خيانه الزوج

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