روسيا: يجب الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة بشأن الهجوم على ناقلتى النفط

موسكو /أ ش أ/

دعت وزارة الخارجية الروسية، كافة الأطراف إلى عدم إلقاء اللوم على أى طرف بشأن استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان أمس الخميس، وذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيق.

وجاء فى البيان - حسبما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة - "من الضرورى الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة، خاصة وأن إلقاء اللوم على أى طرف لتورطه فى هذه الواقعة دون الانتهاء من تحقيق دولى شامل وحيادى "أمر غير مقبول".

وقالت الخارجية: "نحن ندين وبشدة الهجمات التى وقعت بغض النظر عمن كان وراء تنظيمها" ولكننا فى الوقت ذاته نحث جميع الأطراف على ضرورة ضبط النفس".

ودعت موسكو إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط المأساوية، التى هزت سوق النفط العالمي، فى خليج عُمان لتأجيج الموقف ضد إيران.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أتهم طهران بشكل مباشر بوقوفها وراء الهجمات التى استهدفت ناقلات النفط فى مياه الخليج أمس الخميس، محذرا من أنه إذا أغلقت مضيق هرمز فلن يبقى مغلقا لوقت طويل.

كما قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن مقطع فيديو نشرته الولايات المتحدة لا يكفى لإثبات أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتى نفط فى خليج عمان.

وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أرسلت خبراء إلى إحدى ناقلات النفط، التى تعرضت لهجوم أمس الخميس، لمعرفة ما إذا كان بإمكان الطاقم العودة الآن إلى السفينة.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام البحرية فى استهداف ناقلات النفط التى تعرضت لهجمات أمام سواحل إمارة الفجيرة، فى مايو الماضي، مما يرجح احتمال أن يكون المهاجم فى الحالتين واحدا.

وتعرضت ناقلتى نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.