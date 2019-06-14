روسيا والاتحاد الأوروبى يتفقان على الاستغناء عن الدولار

(أ ش أ)

اتفق الاتحاد الأوروبى وروسيا على تشكيل مجموعة عمل، لتقليص حصة الدولار فى ميزان المدفوعات بينهما، والانتقال إلى الروبل واليورو.

وقال أندريه لافروف الناطق الرسمى باسم وزير المالية الروسى فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة إن الوزير أنطون سيليانوف اتفق مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفوفيتش على ذلك، مشيرا إلى أن المجموعة ستبحث أيضا تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا.

وأضاف المسؤول، أن الجانبين شددا على أهمية استخدام العملات الوطنية فى تجارة الطاقة بهدف تقليل المخاطر، التى قد يتعرض لها قطاعا الأعمال فى روسيا والاتحاد الأوروبى.

ووفقا لبيانات البنك المركزى الروسى، فإن حصة التعاملات بالروبل فى تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبى تبلغ 8.3% فقط، فيما تشكل حصة اليورو 34.3%، أما الحصة الأكبر فتعود للدولار (54%)، ويرجع ذلك بشكل أساسى كون إمدادات النفط والغاز يتم احتسابها بالدولار.