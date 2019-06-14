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روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:23 م
روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021 جامعة روسية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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تشهد روسيا انتشار عملية الرقمنة فى مختلف مجالات المجتمع والاقتصاد، وطالت تلك العملية بصورة خاصة أوساط التعليم العالى.

 

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أفادت وزارة العلم والتعليم العالى الروسية، بأن خريجى مؤسسات التعليم العالى الروسية ستتاح لهم قريبا فرصة لتقديم الشهادات الإلكترونية الرقمية لأرباب العمل.

 

وستكون تلك الشهادة جزءًا من المحفظة الإلكترونية الشخصية التى تتضمن شهادات الجامعات والمعاهد ودورات التأهيل والمشاركة فى البحوث العلمية والمسابقات والدورات الأولمبية والمباريات الرياضية، وستمنح الشهادات الرقمية لخريجى الجامعات والمعاهد بدءا من عام 2021.

 

وأما موقع "رقمنة بيئة التعليم" الحكومى فسيزود أرباب العمل كلهم بحلول عام 2021 بقاعدة البيانات بهذا الشأن.

 

 

 


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