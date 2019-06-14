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روسيا تستهدف زيادة إنتاج الغاز المسال لخمسة أضعاف بحلول 2035

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:07 م
روسيا تستهدف زيادة إنتاج الغاز المسال لخمسة أضعاف بحلول 2035 وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
موسكو – رويترز

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ذكرت صحيفة نيكى اليابانية، نقلا عن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك ، قوله فى مقابلة إن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى المسال إلى خمسة أمثاله بحلول 2035، لتركز على التصدير إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.
 
وقال نوفاك ، لنيكى إن روسيا تخطط لزيادة الإنتاج بما يتراوح بين 120 و140 مليون طن سنويا، من نحو 28 مليون طن، لتحصل على حصة سوقية قدرها 20 % تقريبا فى 2035 ، مؤكدا  إنه إذا تكللت الخطط بالنجاح، فإن روسيا ستصبح على قدم المساواة مع قطر وأستراليا، كما ستكون قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة ، مضيفا  أن روسيا تريد استثمارا من اليابان، أكبر مشتر للغاز المسال فى العالم، فى مشاريع جديدة بما فى ذلك التطوير المزمع لمشروع الغاز الطبيعى المسال-2 بالقطب الشمالى.
 

نيكى

روسيا

انتاج الغاز

سعر النفط

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