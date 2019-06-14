روسيا تستهدف زيادة إنتاج الغاز المسال لخمسة أضعاف بحلول 2035

موسكو – رويترز

ذكرت صحيفة نيكى اليابانية، نقلا عن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك ، قوله فى مقابلة إن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى المسال إلى خمسة أمثاله بحلول 2035، لتركز على التصدير إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال نوفاك ، لنيكى إن روسيا تخطط لزيادة الإنتاج بما يتراوح بين 120 و140 مليون طن سنويا، من نحو 28 مليون طن، لتحصل على حصة سوقية قدرها 20 % تقريبا فى 2035 ، مؤكدا إنه إذا تكللت الخطط بالنجاح، فإن روسيا ستصبح على قدم المساواة مع قطر وأستراليا، كما ستكون قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة ، مضيفا أن روسيا تريد استثمارا من اليابان، أكبر مشتر للغاز المسال فى العالم، فى مشاريع جديدة بما فى ذلك التطوير المزمع لمشروع الغاز الطبيعى المسال-2 بالقطب الشمالى.