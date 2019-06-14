رفع 12 مليون طن تراكمات تاريخية من القمامة فى المحافظات خلال 11 شهرًا

كتب على عبد الرحمن

قالت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم استكمال كافة محاور وبرامج المنظومة الجديدة للمخلفات فى 4 سنوات وسوف يتم خلال عام ونصف تحسين البنية التحتية والأساسية للمنظومة فى كافة المحافظات مع الاستمرار فى العمل اليومي لرفع القمامة التاريخية واليومية من القمامة والمخلفات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع حوالى 12 مليون طن تراكمات تاريخية من القمامة على مستوى المحافظات، خلال الـ 11 شهرًا الماضية.

وأكدت الوزارة أن المواطن سيشعر بتحسن تدريجى فى مستوى النظافة، خلال تنفيذ المنظومة الجديدة وليس بانتهاء مدة التنفيذ المقررة، لافتة إلى أنه يتم تشجيع المواطنين للمشاركة الإيجابية والفعالة فيما يخص مشكلة القمامة عبر مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة أكتوبر الماضى، حيث تلقت المبادرة حوالى 5000 شكوى خاصة بمشكلة القمامة والمخلفات وتم حل حوالى 90% من تلك الشكاوى وجارى التعامل مع الباقى .