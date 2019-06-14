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رش شوارع دسوق لمكافحة البعوض وإزالة تعديات على أراضى الزراعية بكفر الشيخ

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:56 م
رش شوارع دسوق لمكافحة البعوض وإزالة تعديات على أراضى الزراعية بكفر الشيخ رش شوارع دسوق لمكافحة البعوض
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع أعمال رش شوارع مدينة دسوق الرئيسية والفرعية، للمكافحة والوقاية من الأمراض، حيث تم رش الميدان الإبراهيمى والشوارع المحيطة به وشارع الغفران والمهاجرين والمدارس وشارع السكرى ومساكن الصفا والمحرقة وشارع الدلتا ومنطقة المطحن ودحروج وموقف الأرياف وتقسيم رجب والاستاد.
 
 
وأضاف "مرسى" ، أن مجلس مدينة دسوق شن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتمكنت من إزالة تعديات بقرى كفر مجر، وسنهور المدينة، وكفر العرب، مؤكداً عل مواصلة إزالة التعديات بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.
 
 
 

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