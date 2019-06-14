رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على ناقلة نفط قرب خليج عمان

طوكيو /أ ش أ/

أدان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الجمعة، الهجوم الذى تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية بالقرب من مضيق هرمز، أمس الخميس، واصفا إياه بأنه يعد تهديدا للملاحة الآمنة.

وقال آبى - فى تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - إنه أبلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتفاصيل الزيارة التى قام بها إلى إيران، مشيرا إلى أن ترامب أعرب عن شكره له لمحاولته المساعدة فى تهدئة حدة التوترات فى المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء اليابانى أنه يعتزم مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.