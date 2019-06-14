رئيس وزراء الهند يدعو لعقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب خلال قمة شنجهاى للتعاون

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دعا رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الجمعة، خلال قمة منظمة شنجهاى للتعاون، لعقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب.

وقال مودى فى كلمته أمام القمة - وفقا لما ذكرته صحيفة (إنديا إكسبريس) الهندية عبر موقعها الإلكترونى - "إننى زرت سريلانكا يوم الأحد الماضى، وزرت كنيسة القديس أنطونيوس ورأيت آثار العمل الإرهابى الذى وقع فى ذلك المكان، إنه أمر فظيع لذلك ينبغى على جميع القوى الإنسانية فى بلادنا أن تتحد لمحاربة الإرهاب ويجب على الدول التى تدعم وتمول الإرهاب تحمل المسؤولية".

وأضاف رئيس وزراء الهند، "لمواجهة خطر الإرهاب يجب أن تتضافر جميع القوى الإنسانية كما ينبغى أن تُحاسب الدول التى تقدم التشجيع والدعم والتمويل للإرهاب"، هذا وقد انطلقت قمة رؤساء الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون أمس وتنتهى اليوم فى عاصمة قرغيزستان بشكيك.

يذكر أن منظمة شنجهاى للتعاون هى منظمة دولية، تم تأسيسها فى عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفى 9 يونيو 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة فى المنظمة، وفى الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك"، ويقع مقر الهيكل الإقليمى لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنجهاى للتعاون فى مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.