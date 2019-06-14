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رئيس شركة الكهرباء الفرنسية: سوق الغاز المصرى أصبح أكثر جاذبية

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:45 م
رئيس شركة الكهرباء الفرنسية: سوق الغاز المصرى أصبح أكثر جاذبية بترول طارشيفيه"
كتبت – مروة الغول

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بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية، مع رئيس شركة الكهرباء الفرنسية EDF أنشطتها في البحث عن الغاز وإنتاجه من خلال شركة إديسون الإيطالية العاملة في مصر من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط، والتقدم في تنفيذ برامج الحفر في هذه المناطق، حيث تعمل اديسون حالياً على تطوير حقل أبوقير البحرى إلى جانب الأنشطة الاستكشافية وحفر الآبار في مناطق أخرى فازت بها في المزايدات العالمية التي يطرحها قطاع البترول.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء أن قطاع البترول شرع في تنفيذ عمليات تطوير جادة بما يتوافق مع جهود الإصلاح الشاملة التي تجريها الدولة المصرية حالياً، ونجح في تحقيق عدة نجاحات مشهود لها عالمياً، مشيرة إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتحرير سوق الغاز المصرى يعدان من أهم هذه النجاحات التي جذبت أنظار شركات البترول العالمية، وأشادت الوزارة بالتزام اديسون ببرامج العمل في أنشطة تنمية الحقول والاستكشاف ودورها في تنمية حقل أبوقير بالبحر المتوسط الذى يعد أحد قصص النجاح لقطاع البترول وشركائه الأجانب.

ومن جانبه أشار برنار، إلى اهتمام الشركة بالتوسع في أنشطتها في مصر من خلال شركة إديسون في ظل الخبرات التي تتمتع بها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وشراكتها مع قطاع البترول في مشروع إنتاج الكهرباء من حصة إديسون من الغاز الإضافى بحقل أبو قير لاستخدامه في محطة توليد الكهرباء بكفاءة عالية فضلاً عن الاهتمام بالمشاركة في سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى والتي أكد رئيس الشركة أنها أصبحت أكثر جاذبية في ضوء إقرار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وعمليات تحرير سوق الغاز في مصر مما يسمح بتطبيق مبدأ التنافسية ويفتح آفاقاً أوسع للعمل به.


رئيس الكهرباء الفرنسية

برامج الحفر

تداول الغاز الطبيعى

سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى

قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

عمليات تحرير سوق الغاز في مصر

وزارة البترول والثروة المعدنية

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