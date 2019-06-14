رئيس الوزراء اليمنى وقادة الإمارات: اليمن بوابة الاستقرار بالمنطقة

إيمان حنا

اختتم رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، اليوم، زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى استغرقت عدة أيام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

والتقى رئيس الوزراء خلال زيارته، عدداً من قادة الحكومة الإماراتية بمقدمتهم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال لقاءات رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مع الجانب الإماراتي، بحث آفاق وفرص السلام رغم التعنت الحوثي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وكذا التعامل بحزم مع التصعيد الحوثي بإيعاز من إيران وتهديد دول الجوار والملاحة البحرية، والذي بدا واضحاً مؤخراً من خلال استهداف بعض المصالح الحيوية المدنية والأحياء السكنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية استتباب الأوضاع في اليمن، كونها تعد بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والإمارات ممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بشأن مشروع توريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقدرة 100 ميجا وات في محطة الحسوة بالعاصمة المؤقتة عدن، كما جرى بحث إمكانية استفادة وزارة الكهرباء اليمنية من خبرات مؤسسة أبوظبي للطاقة في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في اليمن.

كما تم بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين القائمة على الأخوة والمصير المشترك، ومستجدات وتطورات الأوضاع اليمنية الراهنة على مختلف الأصعدة والمستويات السياسية والميدانية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية والخدمية والتنموية، وجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وفقاً للخطط الوطنية الرامية للتخفيف من حِدة معاناة المواطنين بعموم محافظات الجمهورية دون استثناء، إضافة إلى كيفية استغلال الدعم المقدم من الأشقاء في الإمارات في إطار مشاركتها بتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وتسخير الدعم الإماراتي لخدمة شتى مجالات وقطاعات الحياة، وانعكاس ذلك على مشاريع تخدم التنمية وتحقق نتائجها ويلمسها المواطن وتعمل على تطبيع الحياة العامة.