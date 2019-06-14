رئيس الوزراء الباكستانى يبحث مع الرئيس الصينى تنفيذ الممر الاقتصادى

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بحث رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، مع الرئيس الصينى شى جى بينج، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب الممر الاقتصادى، الذى تنفذه باكستان على أراضيها بالتعاون مع الصين.

وناقش الزعيمان - خلال اللقاء الذى عقد فى عاصمة قيرغيزستان بيشكيك، اليوم الخميس، على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون - الوضع الإقليمى، وجدد الزعيمان العزم والالتزام لتوطيد وتعميق المزيد من الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد خان، التزام باكستان بمواصلة تنفيذ الممر الاقتصادى الباكستانى الصينى، من جهته، أقر الرئيس شى جى بينج، بجهود باكستان لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى.