رئيس القابضة الكيماوية يتفقد مصانع كيما2 لمتابعة التشغيل التجريبى

كتب عبد الحليم سالم

أكد عيد الحوت ، رئيس مجلس إدارة شركة كيما ، أن وحدات مصانع كيما 2 تعمل حاليا بصورة تجريبية وخلال أيام ستبدأ وحدات الأمونيا فى الإنتاج ، ستليها وحدات اليوريا .

وقال عيد الحوت لـ " اليوم السابع" أن المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس القابضة الكيماوية سيتفقد المصانع يوم الأربعاء المقبل ، للوقوف على تطور الأعمال فى كيما 2 خاصة مصنع الأمونيا ، الذى سينتج نحو 1200 طن أمونيا يوميا وستنتج اليوريا نحو 1570 طن يوميا.

يذكر أن مشروع كيما 2، هو الأكبر فى الشرق الأوسط بتكلفة 11.7 مليار جنيه ومقام على مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.