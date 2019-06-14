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ختام برنامج المكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا إنتاج القطن بمشاركة 32 دولة

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:02 م
ختام برنامج المكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا إنتاج القطن بمشاركة 32 دولة زراعة القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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احتفل المركز المصرى الدولى للزراعة بختام برنامجى تحليل المشروعات والمكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا انتاج القطن، وتم تنفيذ البرنامجين فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولى مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفنى بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 1 إبريل الماضى إلى 15 يونيو الجارى.

 وذلك باشتراك 53 مبعوث يمثلون 32 دولة من قارات افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية وهى " الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، الصومال، الارجنتين، الأردن، لبنان، السلفادور، أنجولا، ليبريا، باكستان، بروندى، جواتيمالا، بنجلاديش، بوليفيا، جيانا، سيريلانكا، نيبال، الصومال، عمان، غانا، غينيا كوناكرى، فيتنام، كوبا، سوازيلاند، موريتانيا، مينامار، تايلاند، السودان، بيرو، تشاد، مدغشقر، والهند".

وأكد المركز المصرى الدولى للزراعة، أن هذه البرامج تندرج تحت أهمية دور مصر الفعال فى دعم أواصر التعاون مع الدول الصديقة فى المجال الزراعى. وان برامج التدريب شملت:

أولا: برنامج المكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا انتاج القطن:

وتضمن البرنامج المحاضرات النظرية والجلسات النقاشية وورش العمل التى تناولت الاثار الضارة والجانبية التى تسببها المبيدات والتشريعات التى تحد من استخدام المبيدات، كذلك التعرف على امراض النبات التى تصيب المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وطرق مكافحتها وكيفية إعداد نماذج لبرنامج المكافحة المتكاملة وكيفية التنبؤ بالإصابة بالأمراض كما تضمن الجانب النظرى إلقاء الضوء على الزراعة العضوية وتصنيع الكمبوست، بالإضافة الى تغطية كاملة للقطن المصرى وإنتاجه وكل ما يخص القطن من صفات ومعاملات وتطرق أيضا لدور الارشاد الزراعى واقتصاديات المحاصيل المختلفة.

وقال المركز المصرى الدولى للزراعة،إن الجانب التطبيقى تضمن عدد من الزيارات العملية للتعرف على أنشطة عدد من المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية ومعامل كليات الزراعة وبعض المزارع التابعة لمركز البحوث الزراعية كذلك زيارة هيئة تحكيم الاقطان للتعرف على وتب أصناف القطن المختلفة وطرق الفرز ومكافحة الافات التى تصيب القطن والعديد من المزارع الخاصة المطبق بها برامج المكافح المتكاملة فى محافظات القاهرة والجيزة الفيوم الغربية الإسماعيلية الإسكندرية كفر الشيخ القليوبية.

ثانيا: تحليل المشروعات

تضمن الجانب النظرى لبرنامج تحليل المشروعات عدد من اللقاءات المختلفة مع كبار الأساتذة والباحثين فى مجال دراسة جدوى المشروعات الزراعية والاقتصاد الزراعى قدمها كبار الأساتذة والباحثين من جامعة القاهرة وعين شمس ومركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث وجمعيات رجال الاعمال بالإضافة الى اجراء عدد من جلسات النقاش والتى ادارها السادة المتخصصون فى هذا المجال ويتضمن البرنامج جلسات نقاشية لتقديم تقارير البلاد المشاركة فى البرنامج فى المجالات الزراعية المختلفة لتبادل الخبرات بين المتدربين والسادة المحاضرين اما الجانب العلمى فقد تضمن زيارات ميدانية وجولات علمية تهدف الى جمع البيانات للحالات الدراسية المختلفة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والإنتاج النباتى والاستزراع السمكى وجميع المشاريع الخاصة للإنتاج الزراعى شملت العديد من المحافظات على سبيل المثال "الفيوم، دمياط، الغربية، الإسكندرية"، وزيارات اليوم الواحد فى محافظتى القاهرة والجيزة

كما تضمن البرنامجين عدد من الزيارات السياحية المختلفة بعدد من المحافظات وعلى رأسها محافظتى الأقصر وأسوان لإلقاء الضوء على اهم معالم مصر التاريخية والاثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور

كما مثل وزارة الخارجية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى للدول المختلفة المشاركة فى البرنامج تحت اشراف الدكتور سعد موسى المشرف العام على العلاقات الزراعية الخارجية بالإضافة الى أعضاء اسرة المركز المصرى الدولى للزراعة برئاسة المهندس عادل صلاح يونس مدير عام المركز والذى استعرض إنجازات الضيوف اثناء تواجدهم بالبرنامج مع تمنياته لهم بالعودة السالمة الى بلادهم.

 


المركز المصري الدولي للزراعة

افات القطن

العلاقات الافريقية

برامج المكافحة

قطاع الزراعة

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