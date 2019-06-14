خارجية بريطانيا تحذر إيران من مهاجمة ناقلات النفط.. وتؤكد: تصعيد غير حكيم

لندن (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، إن بريطانيا تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التى استهدفت ناقلتى نفط فى خليج عمان، أمس الخميس، وحذرت إيران من أن هذه الأفعال "غير حكيمة للغاية".

وقال هنت فى بيان: "هذا أمر مقلق للغاية ويأتى فى وقت يشهد توترًا كبيرًا بالفعل، لقد كنت على اتصال مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وفى حين سنقوم بإجراء تقييمنا الخاص بوعى وعناية، من الواضح أن نقطة البداية بالنسبة لنا تتمثل فى تصديق حلفائنا الأمريكيين".

وأضاف: "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ورسالتى إلى إيران أنها إذا كانت متورطة، فهذا تصعيد غير حكيم للغاية يشكل خطرا حقيقيا على آفاق السلام والاستقرار فى المنطقة".