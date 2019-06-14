حكم عدم الذهاب لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال ورد إليها حول عدم تأدية صلاة الجمعة فى المسجد، وصلاتها ظهرًا فى المنزل.

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يترك جمعتين متتاليتين أو أكثر طبع الله على قلبه، قائلاً:"طبع الله على قلبه كأنه ختم عدم صلاحية، لأن صلاة الجمعة ركن مهم جدًا ويجب المحافظة عليها".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالتأكيد على أنه قد يٌطرد من لا يصلى صلاة الجمعة من رحمة الله، مشيرًا إلى أن من بين السنن المستحبة الذهاب للمسجد مبكرًا لنيل الثواب الأكبر.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، صباح اليوم إنفو جراف يوضح السنن التى يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة، مثل التبكير إلى المسجد وكثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم.

وذكرت دار الإفتاء المصرية 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".