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حزب الخضر النمساوى يختار مرشحه الرئيسى للانتخابات البرلمانية المبكرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:21 م
حزب الخضر النمساوى يختار مرشحه الرئيسى للانتخابات البرلمانية المبكرة البرلمان النمساوى - أرشيفية
أ ش أ

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اختار حزب "الخضر" النمساوى، اليوم الجمعة، فيرنر كوجلر الناطق الرسمى باسم الحزب ليكون المرشح الأول على قائمته لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة فى البلاد سبتمبر المقبل.

وقال كوجلر - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة فى فيينا - إن حزب الخضر يعتزم أن يكون له تمثيل جيد فى البرلمان النمساوى، وأن يعوض الخسائر الفادحة التى لحقت به فى انتخابات عام 2017، ويشجعه على ذلك النجاح الجيد الذى حققه الحزب فى انتخابات البرلمان الأوروبى فى مايو الماضى.

وأضاف كوجلر، أنه سيتم تنظيم مؤتمر عام لحزب الخضر فى 6 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه خلال المؤتمر سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحى الحزب فى جميع الولايات النمساوية، وأشار كوجلر إلى وجود تعاون جيد فى الانتخابات المقبلة مع منظمة (كاريتاس) الخيرية العالمية ومع منظمات المجتمع المدنى الأخرى، لافتا إلى أن قضية حماية المناخ ستحتل الأولوية فى برنامج الحزب خلال الانتخابات.

 


حزب الخضر النمساوى

الانتخابات البرلمانية النمساوية

الانتخابات النمساوية المبكرة

المستشار النمساوى

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