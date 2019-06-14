حبس عاطل لإدارة مصنع لتصنيع الأقراص مخدرة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بادارة مصنع لتصنيع أقراص الإكستاسى المخدر وترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، 31 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، ومحكوم عليه غيابياً فى قضيتى مخدرات بالسجن 20 سنة، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة التخليقية وخاصةً مخدر الإكستاسى ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدماً مكبس بدائى الصنع متخذاً من مسكنة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى لترويج تلك المواد على متعاطيها من الشباب وخاصةً بالحفلات التى تقام خلال موسم الصيف.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبتفتيش مسكنه عثر علي مكبس لتصنيع أقراص الإكستاسى بمشتملاته، و11إسطمبات حديدية وقوالب مختلفة الأحجام والأشكال "تستخدم فى كبس الأقراص المخدرة"، وكمية لمادة إم.دى. إم.إيه المخدرة وزنت 20 جرام "المادة الفعالة لتصنيع مخدر الإكستاسى"، وكمية كبيرة لمساحيق مختلفة الألوان خاصة بتصنيع الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط مادة دى.إم.تى المخدرة وزنت 17جرام، و76 زجاجة مخدرة لعقار "كيتامين"، و6500 ستة الاف وخمسمائة قرص مخحدر لعقار "كبتاجون"، و 400 أربعمائة قرص مخدر لعقار إكستاسى "خبوط"، و299 طابع مخدر لعقار "إل.إس.دى"، كمية لمخدر الكوكايين وزنت 5 جرام، و10 اقراص مخدر لعقار "ترامادول"، ومبلغ 503,300 جنيه مصرى، و 1609 دولار أمريكى و 200 يورو و 250 جنيه إسترلينى، وهاتف محمول ميزان ديجيتال، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكاب الواقعة وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .