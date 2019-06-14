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جامعتا القاهرة والسوربون تجددان اتفاقية منح الدرجة العلمية المشتركة

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:21 م
جامعتا القاهرة والسوربون تجددان اتفاقية منح الدرجة العلمية المشتركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة فى ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتى القاهرة وباريس 1 – سوربون، وحضرها ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بمصر، والدكتور جورج حداد رئيس جامعة باريس 1– سوربون، والدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصرى لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، ومدير المعهد من الجانب الفرنسى، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن لدى جامعتى القاهرة والسوربون تعاون ثقافى وأكاديمى واسع، يؤكد عمق العلاقات التعليمية والثقافية بين مصر وفرنسا، كما درس الكثير من الأساتذة بجامعة القاهرة فى جامعة السوربون، كذلك درس أساتذة من جامعة السوربون فى جامعة القاهرة، معربًا عن أمله فى زيادة التعاون مع الجامعات الفرنسية فى مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية. وتابع "أننا نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة من أكبر جامعات العالم وذات تاريخ عريق".

وأضاف الخشت، فى كلمته خلال الاحتفالية، أن هناك العديد من المشروعات التى تعمل عليها الجامعة، وفى مقدمتها، مشروع تطوير العقل المصرى الذى يهدف إلى تغيير طرق التفكير لدى الطلاب ولدى المواطن المصرى، موضحًا أن هدف الجامعة هو تخريج طالب يؤمن بالعالمية الحقيقية ويعمل على الأفكار التى تتحكم فى السلوك، مشيرآ إلى أن فرنسا لم تتغير إلا عندما قامت بتغيير طرق التفكير وكان لها دور بارز فى تحول البشرية نحو العصر الحديث.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة لا تسعى لتغيير المناهج التعليمية، فقط بل تعمل على تغيير طرق التفكير لدى شبابها، والاستفادة من الآخرين، مشيراً إلى أن فرنسا تقدمت عن طريق الالتقاء بالحضارات الأخرى، كما أن مصر تقدمت فى مراحل هامة من تاريخها وتتقدم الآن لمواجهة كل الأفكار الظلامية، مؤكدًا أن الإرهاب يمثل تحدياً مشتركا أمام مصر وفرنسا، مشيرًا إلى دور الفكر السياسى الفرنسى فى تشكيل العالم الحديث خاصة مونتسكيو فى كتابه "روح القوانين"، وجان جاك روسو فى كتابه "العقد الاجتماعي".

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "نتطلع لمزيد من التعاون فى الدرجات العلمية المزدوجة فى الفرع الدولى لجامعة القاهرة من أجل تخريج طلاب مؤهلين لمجالات المنافسة العالمية، وبخاصة مجالات العلوم الحديثة التى يقوم عليها مستقبل الدول".

وقال ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بمصر، إن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يوماً هاماً بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون هام يسمح بتبادل الأفكار فى الحقوق والتشريعات على الجانبين المصرى الفرنسى، قائلاً: " إن الطلاب قد أحسنوا الاختيار لدراسة الحقوق فى هذا المعهد لأن الشهادة التى يحصلون عليها ذات قيمة كبيرة". 

وأشار السفير الفرنسى بمصر، إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية فى جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمى والثقافى الفرنسى المصرى، مؤكداً أن فرنسا سوف تستمر فى مساندتها لهذا المعهد.

وأكد الدكتور جورج حداد رئيس جامعة السوربون، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشرى، موضحٱ أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم فى تحقيق هذا الهدف

وأضاف رئيس جامعة السوربون، أن رئيس جامعة القاهرة من أهم فلاسفة العصر وسوف نترجم كتابه عن ديكارت الى الفرنسية، ووجه له الدعوة لزيارة جامعة السربون للإلتقاء بالفلاسفة الفرنسيين.

يشار إلى أن، معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماستر فى قانون الأعمال الدولى والأوروبى، إذ يمكن للطلاب بعد اتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماستر 2 من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون. وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.


جامعة القاهرة

جامعة السربون

حقوق القاهرة

الحقوق باللغة الفرنسية

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