توريد 134 ألفا و 4 أطنان أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه تم توريد 134 ألفا و 4 أطنان، و107 كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019 بدايةً من 15 أبريل الجارى، حتى الآن، من الجهات المسوقة، وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين "صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفر الشيخ، والبنك الزراعي المصرى.

وأضاف المحافظ، أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت "655 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22٪.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، مهيبا بالمزارعين بضرورة استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولي المراكز والمدن، إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.