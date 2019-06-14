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تنفيذ 8101 حكم قضائى خلال حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:46 م
تنفيذ 8101 حكم قضائى خلال حملة أمنية بالقليوبية حمله أمنيه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 299 محكوم عليهم، و19 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 299 محكوما عليهم بإجمالى 8101 أحكام منفذة "944 حكمًا جزئيًا و219 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6701 غرامات، وتحرير 218 مخالفة.

 

كما تم ضبط 114 مخالفة وهم 22 أشغال طريق – 33 بائع متجول – 30 إزالة فورية – 6 إزالة فرش مؤقت – 3 كشك – 3 تبديد – 4 نظافه – 12 وصلات كهربائية – 1 تقسيم مبانى.


احكام

أحكام قضائية

متهمين

اشغال طريق

تشكيلات عصابية

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