"تناولت أقراص سامة".. انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية سيئة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أقدمت طالبة على الانتحار بتناولها أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز كوم حمادة بالبحيرة وذلك لمرورها بظروف نفسية سيئة .

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة يتضمن وصول " هـ.ط.ح" 16 سنة طالبة ثانوى مصابة بتسمم فسفورى لتناولها قرص سام لحفظ الغلال وتوفيت فور وصولها المستشفى متأثرة باصابتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.