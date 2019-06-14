"تناولت أقراص سامة".. انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية سيئة بالبحيرة

أقدمت طالبة على الانتحار بتناولها أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز كوم حمادة بالبحيرة وذلك لمرورها بظروف نفسية سيئة .
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة يتضمن وصول " هـ.ط.ح" 16 سنة طالبة ثانوى مصابة بتسمم فسفورى لتناولها قرص سام لحفظ الغلال وتوفيت فور وصولها المستشفى متأثرة باصابتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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