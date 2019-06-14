تموين سوهاج : تحرير 385 محضر ضد أصحاب المخابز خلال أسبوع

سوهاج – عمرو خلف

شنت مديرية التموين بسوهاج حملة على المخابز على مستوى مراكز المحافظة وتم تحرير 385 محضر لأصحاب المخابز خلال أسبوع عبارة عن نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم الإعلان عن التشغيل والاستيلاء على الدقيق بقصد بيعه فى السوق السوداء، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة للتحقيق.

ومن جانبه قال حسن الشيبانى القائم بأعمال وكيل وزارة التموين بسوهاج، فى بيان إن المديرية تواصل حملاتها المستمرة على المخابز والأسواق ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، مشيرا إلى مراقبة محطات البنزين والتأكد من توفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين وبيعها بسعرها المعلن عنه دون زيادة فى الأسعار .