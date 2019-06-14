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تموين بنى سويف يضبط 5600 لتر وقود قبل بيعها فى السوق السوداء

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:20 م
تموين بنى سويف يضبط 5600 لتر وقود قبل بيعها فى السوق السوداء حملات تموينية على الوقود
بنى سويف - هانى فتحى

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ضبطت حملة مشتركة من وحدة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة بنى سويف، وعصمت محمد مدير مديرية التموين، 5600 لتر وقود قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت الحملة التى أشرف عليها أحمد أحمد دياب مدير الرقابة التموينية، ونادر شفيق مدير التجارة الداخلية، من ضبط أحد التجار بمركز الفشن جنوب المحافظة لتجميعه 4400 لتر سولار و600 لتر بنزين 80 بدون وجه حق لإعادة بيعه بغرض التربح، كما تم ضبط تاجر آخر لتجميعه 625 لتر سولار بدون وجه حق لإعادة بيعه بغرض التربح.


بنى سويف

تموين بنى سويف

وقود

السوق السوداء

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