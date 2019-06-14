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"تموين المنوفية": توريد 143 ألفا و239 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:37 م
"تموين المنوفية": توريد 143 ألفا و239 طن قمح لشون وصوامع المحافظة توريد القمح للصوامع - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الجمعة، بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 143 ألف 239 طن قمح، مؤكداً أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الانتهاء من موسم الحصاد.

 

وأكد الجمال، تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

 

وشدد الجمال علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمنا قوميا.


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