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تقوية تغطية شبكات المحمول فى محيط استادات ملاعب أمم أفريقيا

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 ص
تقوية تغطية شبكات المحمول فى محيط استادات ملاعب أمم أفريقيا شبكات المحمول - صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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تعمل شركات المحمول الأربعة ، على تقوية تغطية الشبكات فى محيط الاستادات الرياضية التى سوف تستضيف بطولة أمم افريقيا فى الفترة من 21 يونيو لـ 19 يوليو 2019  ،   الأماكن التي ستشهد تجمعات كبيرة لمشاهدة المباريات وفقا لما أكده مسؤولين بالشركات لـ  " اليوم السابع " . 
 
من جهة أخرى قامت الشركة المصرية للاتصالات we، بتزويد الاستادات الرياضية بحلول تكنولوجية قوية تعتمد على كابلات الألياف الضوئية، حيث تمتلك شبكة للألياف الضوئية متسعة وتصل لجميع استادات البطولة فى المركز الصحفى والمقصورة الرئيسية و vip بتكنولوجيات عالية ومتطورة للغاية ، وصرح الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ، في وقت سابق، أن الخدمة لن نكون أقل من تلك التى تم تقديمها بمونديال كأس العالم لكرة القدم في روسيا. 
 
وفى ذات السياق حذر جهاز تنظيم الاتصالات ، شركات المحمول في بيان رسمي الاثنين الماضي، بتوقيع عقوبات صارمة حال تراجع جودة الخدمة ، وبحسب ما ورد فى البيان ، من الآن فصاعدا لن يتوانى الجهاز  عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.
 
 

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الاستادات الرياضية

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