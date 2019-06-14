تقرير أمريكى ينشر وقائع تثبت انتهاكات نظام قطر بحق عائلة الشيخ طلال آل ثانى

كتب : أحمد جمعة

نشر مجلس العلاقات الأمريكية العالمية المختص فى شؤون الشرق الأوسط، تقريرا قاتما بشأن الانتهاكات الحقوقية التى تعرضت لها زوجة وأطفال أحد شيوخ العائلة الحاكمة فى قطر من قبل النظام الحاكم.

وقام "المجلس"، ومقره في مدينة بوسطن، بعرض صور الانتهاكات التى تظهر بطش النظام القطرى الحاكم، مشيرا إلى أن ما تعرضت له المواطنة القطرية أسماء أريان، وهى زوجة الشيخ طلال آل ثانى، حفيد مؤسس قطر، يكشف زيف محاولات النظام القطرى لرسم صورة حضارية عن نفسه.

وأشار "المجلس" إلى أن الرعب في حياة أسماء أريان، بدأ سنة 2007، حين أصبحت زوجة الشيخ طلال الذى نظر إليه نظام قطر بمثابة تهديد لحكومة الإمارة الصغيرة.

وقام النظام القطرى بخداع الشيخ طلال وعائلته ثم استدرجه إلى قطر ووعده بمنحه حق الميراث فى أبيه، عبد العزيز بن أحمد بن على آل ثانى، لكن الوعود كانت مجرد حيلة.

وتم تجريد الشيخ القطرى من كافة حقوقه، وجرى الزج به خلف القضبان، فيما تمكنت زوجته وأبناؤه من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش فى ظروف كارثية بجانب الحشرات وعانوا المرض دون أن يستفيدوا من الرعاية الصحية.

وعاشت الزوجة ظروفا عصيبة وهى تدرك أن زوجها يتعرض لتعذيب وحشى، على الرغم من عدم ارتكابه أى جريمة، فيما تذرع النظام القطرى بتورطه فى مخالفات مالية.

وتقول القطرية أسماء أريان، وهى أم لأربعة أطفال، إنها تدفع ثمن خلاف النظام القطرى مع والد زوجها، الشيخ عبد العزيز بن حمد، وتضيف أن السبب هو حقد أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة وابنه الشيخ تميم.