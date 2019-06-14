سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 08:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير أمريكى ينشر وقائع تثبت انتهاكات نظام قطر بحق عائلة الشيخ طلال آل ثانى

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:50 م
تقرير أمريكى ينشر وقائع تثبت انتهاكات نظام قطر بحق عائلة الشيخ طلال آل ثانى أسماء أريان ى زوجة الشيخ طلال آل ثانى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر مجلس العلاقات الأمريكية العالمية المختص فى شؤون الشرق الأوسط، تقريرا قاتما بشأن الانتهاكات الحقوقية التى تعرضت لها زوجة وأطفال أحد شيوخ العائلة الحاكمة فى قطر من قبل النظام الحاكم.

وقام "المجلس"، ومقره في مدينة بوسطن، بعرض صور الانتهاكات التى تظهر بطش النظام القطرى الحاكم، مشيرا إلى أن ما تعرضت له المواطنة القطرية أسماء أريان، وهى زوجة الشيخ طلال آل ثانى، حفيد مؤسس قطر، يكشف زيف محاولات النظام القطرى لرسم صورة حضارية عن نفسه.

وأشار "المجلس" إلى أن الرعب في حياة أسماء أريان، بدأ سنة 2007، حين أصبحت زوجة الشيخ طلال الذى نظر إليه نظام قطر بمثابة تهديد لحكومة الإمارة الصغيرة.

وقام النظام القطرى بخداع الشيخ طلال وعائلته ثم استدرجه إلى قطر ووعده بمنحه حق الميراث فى أبيه، عبد العزيز بن أحمد بن على آل ثانى، لكن الوعود كانت مجرد حيلة.

وتم تجريد الشيخ القطرى من كافة حقوقه، وجرى الزج به خلف القضبان، فيما تمكنت زوجته وأبناؤه من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش فى ظروف كارثية بجانب الحشرات وعانوا المرض دون أن يستفيدوا من الرعاية الصحية.

وعاشت الزوجة ظروفا عصيبة وهى تدرك أن زوجها يتعرض لتعذيب وحشى، على الرغم من عدم ارتكابه أى جريمة، فيما تذرع النظام القطرى بتورطه فى مخالفات مالية.

وتقول القطرية أسماء أريان، وهى أم لأربعة أطفال، إنها تدفع ثمن خلاف النظام القطرى مع والد زوجها، الشيخ عبد العزيز بن حمد، وتضيف أن السبب هو حقد أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة وابنه الشيخ تميم.

 


انتهاكات قطر

النظام القطرى

اخبار قطر

انتهاكات النظام التركى

عائلة الشيخ طلال آل ثانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محلل سعودى: قناة الجزيرة تسعى لمعالجة عقدة النقص لدى النظام القطرى

الخميس، 13 يونيو 2019 07:30 م

ابن عن "تميم" لـ"النظام القطرى": لعبتكم فى المنطقة أصبحت مكشوفة

الخميس، 13 يونيو 2019 04:29 م

شاهد.. آليات سيطرة النظام القطرى على الشباب واستقطابهم عبر "AJ+"

الخميس، 13 يونيو 2019 04:00 ص

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة