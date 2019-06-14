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"تقاوى الحاصلات" توافق على تصدير 20 ألف شتلة موز طبقًا للاشتراطات الحجرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:43 ص
"تقاوى الحاصلات" توافق على تصدير 20 ألف شتلة موز طبقًا للاشتراطات الحجرية زراعة الموز - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، عن إن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وافقت على تصدير 20 ألف شتلة موز مؤقلم ناتج زراعة أنسجة بطول 15- 20 سم، وذلك إلى دولة الأردن تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

وأشار التقرير، إلى أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج،إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


المحاصيل البستانية

لجنة التقاوى

شتلات الموز

المحاصيل الزراعية

شتلات الفاكهة

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