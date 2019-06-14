تعرف على 23 مشروعا لمديرية الإسكان بشمال سيناء

شمال سيناء -محمد حسين

أعلن المهندس محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان بشمال سيناء، اليوم الجمعة، عن المشروعات التى نفذت والجارى تنفيذها من المديرية بكافة أنحاء المحافظة خلال العام 2018/2019 .

وأوضح مدير إسكان شمال سيناء فى بيان صحفى له، أن هذه المشروعات هى :

-عملية إنشاء مبني إداري لإدارة تموين نخل بقيمة 3 مليون و499 ألف و263 جنيهًا.

-عملية تكسير التندة الخارجية لمبني مديرية التموين بالعريش بقيمة 4 آلاف و750 جنيهًا.

- ترميم وصيانة دورات المياه بمديرية التموين بقيمة 7 آلاف جنيه.

- إنشاء مبني ملحق بمجلس مدينة الحسنة بقيمة 7 مليون و156 ألف و654 جنيهًا.

- انشاء مبني إداري بمرور شمال سيناء بقيمة5 مليون و50 ألف و572 جنيه.

- عملية إنشاء منظومة حريق بمديرية الطرق بالعريش بقيمة 937 ألف و777 جنيهًا.

-عملية استكمال منظومة الحريق بمديرية الطرق بقيمة 41 ألف و524 جنيهًا.

- عملية إنشاء مخازن للحماية المدنية بالعريش بقيمة 634 ألف و965 جنيهًا .

-عملية إنشاء 47 ورشة حرفية بالمنطقة الصناعية بالعريش بقيمة 50 مليون جنيه.

- إنشاء سوق الجملة بالعريش بقيمة 130 مليون جنيه.

-انشاء مبني إعاشة بمرور شمال سيناء بقيمة 6 مليون و85 ألف و743 جنيهًا.

- ترميم مبني تثقيف الأمومة والطفولة بالعريش بقيمة 60 ألف و500 جنيهًا.

-إنشاء غرفة للاتصال وخدمة الجماهير بقيمة 84 ألف و800 جنيهًا.

- إنشاء مبني إداري بنادي عاطف السادات بالعريش قيمة مليون 793 ألف 353 جنيهًا. 15 - تطوير سور ملعب البحر بالعريش بقيمة 164 ألف و540 جنيهًا .

-رفع كفاءة وتطوير مبني نزل الشباب بقيمة 380 ألف و480 جنيهًا.

-استكمال صالة الأنشطة بنادي العريش الرياضي بقيمة 287 ألف و124 جنيهًا .

-إنشاء سور وغرفة حراسة بمركز شباب عاطف السادات بقيمة 946 ألف و335 جنيهًا.

-صيانة مبني مديرية الإسكان بالعريش بقيمة 88 ألف و644 جنيها .

-صيانة شبكه الكهرباء بمأمورية الضرائب العقارية بالعريش بقيمة 35 ألف و644 جنيهًا .21 تعلية سور بمديرية التنظيم والإدارة بالعريش بقيمة 36 ألف جنيه.

- ترميم وصيانة مبني جهاز تنمية سيناء بقيمة 183 ألف و804 جنيهًا .

- كفاءة مبني الحضانة القديم بديوان عام المحافظة بقيمة 151 ألف و740 جنيهًا.