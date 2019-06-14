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تعرف على تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق .. وأسعار اشتركات الطلبة

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:10 م
تعرف على تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق .. وأسعار اشتركات الطلبة الخط الثالث للمترو الأنفاق - أرشيفة
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل، أن مشروعات مترو الانفاق ذات استثمارات ضخمة فالخط الثالث سيتكلف 90 مليار جنيه بالاضافة إلى 7 مليار جنيه تكلفة 34 قطار ستعمل بالخط بالإضافة إلى 34 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول للمترو لافتة الى ان الـ 9 محطات من العتبة حتى الاهرام تخسر شهريا 9 مليون جنيه نتيجة الفرق بين المصروفات من تكاليف الصيانة والتشغيل والدخل.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه بالنسبة لتحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو، فإنه تم مراعاة للبعد الاجتماعى حيث تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن "بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98 %، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90 %، " على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب، كما ان هناك اشتراكات مخفضة لباقى جمهور الركاب.

وقالت الوزارة ، أن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو أن كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وان خدمة المترو تتميز بالسرعة "المسافة من محطة العتبة الى محطة الاهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادى الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق" حيث سيتضاعف هذا الوقت فى حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية فى الاوقات العادية كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الاخرى لنفس المسافة بين محطتى العتبة / نادى الشمس ستظل تذكرة مترو الانفاق هى الأرخص .


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