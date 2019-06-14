تعرف على الوقت الذى تحتاجه الفقرة المكسورة للشفاء

كتبت إيناس البنا

تستغرق كسور العمود الفقري عادة وقتا أطوالًا ومختلف من الوقت للشفاء عن أنواع الكسور الاخرى ، وذلك اعتمادًا على نوع الكسر الذي يحدث.

ووفقًا لـ" Medline Plus" ، فإن معظم كسور ضغط العمود الفقري التي تحدث من إصابة تلتئم في غضون 8 إلى 10 أسابيع، وفي بعض الحالات ، تلتئم هذه الإصابات دون أي شيء سوى عن طريق الراحة ، واستخدام دعامة الظهر والأدوية. ومع ذلك ، هناك حاجة لعملية جراحية لعلاج الفقرات التالفة بشكل كبير.



كم فقرة فى جسم الإنسان

فقرات مكسورة

لدى البشر مايقرب من 33 فقرة مختلفة، ويقوم العلماء والأطباء بتجميع الفقرات في أقسام مختلفة.

يتكون العنق من 7 فقرات ، بينما يحتوي الجزء العلوي الخلفي على 12 فقرة صدرية، بالإضافة إلى 5 فقرات قطنية لدعم أسفل الظهر.

بيتنا يحتوي العجز على 5 فقرات ويحتوي العصعص على ٤ فقرات وفقا لتقرير الموقع فإن 64 ٪ من جميع الفقرات المكسورة تحدث في منطقة أسفل الظهر.

يشكل الجسم الفقري الجانب الخلفي للعظم ويمد الجزء الأكبر من كتلة الفقرات، الجسم الفقري هو الجزء الحامل للوزن من العظام ، ويتم فصل كل فقرة من الفقرات المجاورة بواسطة هياكل تسمى الأقراص.

يمر الحبل الشوكي من خلال الجزء الأوسط من الفقرة ، ويسمى القناة الشوكية، ويساعد العظم المحيط فى حماية الحبل الضعيف من الإصابة.