تعرف على أهم مشروعات التطوير بقناة السويس العام الجديد × 6 نقاط

على قدم وساق تجرى أعمال التطوير المستمرة فى قناة السويس، والتى من شأنها زيادة استيعاب حركة التجارة المتنامية، واستقبال الناقلات العملاقة.

وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة بخطة العام الجديد 2019/2020 الآتى:

1 - استكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس، ويشمل 6 أنفاق منها ثلاثة بنطاق محافظة بورسعيد وثلاثة بنطاق محافظة الإسماعلية، حيث اقترح لها بخطة العام المالى 2019/2020 استثمارات قدرها 4.5 مليار جنية.

2 - استكمال مشروعات استراتيجية على القناة الجديدة حيث اقترح لها بالعام المالى 2019/2020 استثمارات قدرها 2.06% مليار جنيه.

3 - إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمتطورة ذات القدرة العالية والغاطس الكبير واللازمة لمصاحبة السفن الكبيرة المنتظر عبورها عقب تطوير القناة.

4 - تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمدن القناة، ورفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمعدات البحرية وآلات ومعدات الورش حتى يمكن إجراء أعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية.

5 - تطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطور العالمى للسفن العابرة.

6 - تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث بتشييد المبانى غير السكنية وتحسين الطرق والمرافق، وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة هذه المدن.