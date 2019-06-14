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تعرف على أنواع أقنعة الأكسجين وما هو النوع المخصص لركاب الطائرات

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 ص
تعرف على أنواع أقنعة الأكسجين وما هو النوع المخصص لركاب الطائرات أنواع أقنعة الأكسجين
كتبت إيناس البنا

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تستخدم أقنعة الأكسجين البسيطة للمريض لتسمح له بالتنفس في هواء الغرفة بالإضافة إلى الأكسجين الذي يتم توفيره من خلال القناع.

تقوم أقنعة الأكسجين بتغطية الأنف والفم لإيصال الأكسجين إلى مرتديها، ويعتمد نوع القناع المناسب على استخدامه وحجم وعمر الجهة التي يرتديها وكمية الأكسجين المطلوبة.

قناع اكسجين
قناع اكسجين

تحتوي أقنعة إعادة التنفس وعدم إعادة التنفس وفقًا لتقرير موقع "sciencefocus" على صمامات تنظم تدفق الهواء، بحيث يمكن للهواء الزفير أن يترك القناع ولكن هواء الغرفة الذي يدخل القناع مقيد.

أقنعة إعادة التنفس وعدم إعادة التنفس هي أنظمة خاصة لتوصيل الأكسجين منخفض التدفق، بعض أقنعة الأكسجين التي تمزج الأكسجين مع هواء الغرفة بنسب مختلفة، مثل أقنعة الفنتوري، أو أقنعة التهوية، هي أنظمة لتوصيل الأكسجين عالي التدفق.

انواع اقنعة الاكسجين
انواع اقنعة الاكسجين

 

أنواع أقنعة الأكسجين

تعد أقنعة الوجه البسيطة، وأقنعة الفنتوري، وأقنعة فغر القصبة الهوائية وإعادة التنفس الجزئي، وأقنعة وجه عدم إعادة التنفس، والطلب على المخفف والتدفق المستمر أنواعًا متعددة من أقنعة الأكسجين.

تشمل أقنعة الأكسجين المستخدمة في شركات الطيران التجارية والطائرات العسكرية قناع التدفق المستمر، والذي يوفر تدفقًا مستمرًا من الأكسجين إلى مستخدمتها وعادةً الركاب في المقصورة بناءً على ضغط الهواء.

 


أقنعة الأكسجين

ضغط الهواء

أقنعة التهوية

اكسجين

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